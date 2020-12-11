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Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar

Yunan Sahil Güvenlik gemisi tarafından açık denizde ölüme terk edilen ve Türk Salih Güvelik ekibinin kurtardığı düzensiz göçmenlerin, İHA ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.