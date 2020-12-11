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- Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar
- DHA
- 11.12.2020 - 13:18
- Güncelleme : 11.12.2020 - 13:21
Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın kuzeyinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri 2 şişme bota aktardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenleri Türk kara sularına doğru geri ittiği anlar, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından dakika dakika kaydedildi.
GEMİ İLE GETİRİP, ŞİŞME BOTLARA BİNDİRDİLER
Görüntüde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Rodos Adası'nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri, 2 şişme bota aktarıyor. Daha sonra Yunanistan'a ait unsurlar, göçmenlerin bulunduğu botları çekmeye başlıyor.
ÖLÜME TERK ETTİLER
Açık denizde şişme botlarla Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk kara sularına kadar devam ediyor. Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİBİ, KIYIYA ÇIKARDI
Açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin yardımına ise Türk Sahil Güvenlik unsurları yetişiyor. Gemiye alınan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarılıyor.