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    Antalya'da ormanlık alanda yangın

    Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
    • 22.09.2022 - 04:16
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    Antalya'da ormanlık alanda yangın

    Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

    Yetkililer incelemede bulundu

    AA'nın haberine göre; Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

    Antalya da ormanlık alanda yangın #1

    Başkan Ulutaş: "Alevlerin yayılımı kesildi"

    İşçilere ayran, su ve yiyecek dağıtan Ulutaş, yaptığı açıklamada, 65 işçinin yangına 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 kepçe ile müdahale ettiğini söyledi.

    Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ulutaş, "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ekiplerimizle sahadayız." dedi.

    Antalya da ormanlık alanda yangın #2

    Antalya da ormanlık alanda yangın #3

    Antalya da ormanlık alanda yangın #4

    Antalya da ormanlık alanda yangın #5

    Antalya da ormanlık alanda yangın #6


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