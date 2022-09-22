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Antalya'da ormanlık alanda yangın
Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- 22.09.2022 - 04:16
Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Yetkililer incelemede bulundu
AA'nın haberine göre; Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başkan Ulutaş: "Alevlerin yayılımı kesildi"
İşçilere ayran, su ve yiyecek dağıtan Ulutaş, yaptığı açıklamada, 65 işçinin yangına 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 kepçe ile müdahale ettiğini söyledi.
Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ulutaş, "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ekiplerimizle sahadayız." dedi.