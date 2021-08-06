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- Beyoğlu'nda silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda silahlı kavga kamerada
Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
- İHA
- 06.08.2021 - 15:56
- Güncelleme : 06.08.2021 - 16:14
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü aralarında husumet bulunan Ahmet Akın ile Mahmut Işık sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
BİRİNİ ÖLDÜRÜP, KAÇTI
Belinden tabancasını çıkarak Mahmut Işık, Ahmet Akın'ı ayağından Murat Imrak'ı da kalbinden vurdu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Beyoğlu'nda silahlı kavga kamerada VİDEO
KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Sokak ortasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde Mahmut Işık silahı ile Ahmet Akın ve Murat Imrak'a kurşun yağdırıyor.
Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılara ise çevredeki vatandaşlar yardım ediyor.