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    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

    Kozan ilçesinde bir telefon bayisine düzenlenen silahlı saldırıda U.B.K, telefon dükkanında kurşunların hedefi oldu.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 04:57
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    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

    Adana’nın Kozan ilçesinde gece saat 01.00 sularında Üstün Sokakta bir telefon bayisine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Dükkanda bulunan 27 yaşındaki U.B.K (27) isimli genç, kurşunların hedefi oldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerinde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşun yaralarıyla hayatını kaybettiği belirlenen U.B.K’nin öldürülmesi olayıyla ilgili Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü #1

    Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ile birlikte incelemelerde bulundu.

    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü #2

    U.B.K’ nin yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay yerinde hayatını kaybeden U.B.K savcılığın olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adana Adli tıp kurumuna gönderildi.

    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü #3

    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü #4

    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü #5

    Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü #6


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