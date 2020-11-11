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- Aydın'da bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı
Aydın'da bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı
Kuşadası ilçesinde bir evde, çamaşır makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
- İHA
- 11.11.2020 - 04:08
- Güncelleme : 11.11.2020 - 08:53
Aydın’ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek eve girdi.
OLASI BİR FACİA ÖNLENDİ
Evin lavabo kısmından yoğun duman geldiğini tespit eden ekipler kapıyı açtı.
Çamaşır makinesinin yandığını gören ekipler, alevlere müdahale ederek olası bir faciayı önledi.