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    Aydın'da bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı

    Kuşadası ilçesinde bir evde, çamaşır makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 04:08
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 08:53
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    Aydın'da bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi.

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek eve girdi.

    OLASI BİR FACİA ÖNLENDİ

    Evin lavabo kısmından yoğun duman geldiğini tespit eden ekipler kapıyı açtı.

    Çamaşır makinesinin yandığını gören ekipler, alevlere müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

    Aydın da bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı #1

    Aydın da bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı #2

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