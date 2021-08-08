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    Şile'de denize girmek yasaklandı

    Olumsuz hava şartları nedeniyle alınan karar doğrultusunda Şile sahilinde denize girmeye gün boyu izin verilmeyecek.
    • İHA
    • 08.08.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 11:35
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    Şile'de denize girmek yasaklandı

    İstanbul Şile'de şiddetli rüzgarlar ve havanın sağanak yağışlı olması ihtimali üzerine harekete geçildi.

    Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 09.00 itibarıyla gün boyu denize girmek yasaklandı.

    KUVVETLİ RÜZGAR, SAĞANAK YAĞIŞ...

    Açıklamada, “08 Ağustos Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

    GÜN BOYU DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

    "Kaymakamlığımızca 08 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

    Şile de denize girmek yasaklandı #1

    Şile de denize girmek yasaklandı #2

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