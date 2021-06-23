Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi motosikletle, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın yanına yaklaşarak ateş açtı. Olayda sürücü ağır yaralandı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde, plakası ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi motosikletle, kırmızı ışıkta bekleyen 34 MM 4083 plakalı hafif ticari aracın yanına yaklaştı.

Aracı kullanan, Azerbaycan vatandaşı olan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye ateş edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Açılan ateş sonucu sürücü ağır yaralanırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden motosiklet ile kaçtı.

Sürücünün yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak, en yakın hastaneye kaldırdı.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı sonrası araçta detaylı inceleme yaptı.

Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, motosiklet ile kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"BAĞIRMA SESLERİNİ DUYUNCA KOŞTUK"

Saldırı sonrası olay yerine giden bir kişi, "Biz arkadaşlarla parkta oturuyorduk. Birkaç el silah sesi duyduk. Bağırma sesleri duyunca koştuk, baktığımızda motosikletli kaçtı.

Sürücünün yanına geldiğimizde kanlar içindeydi.

Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Sürücünün bilinci açıktı ama ambulans gelince kapandı.

Sürücünün yanında bir hanımefendi vardı bağırıyordu. Kadında bir şey yoktu ama çok korkmuştu." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



