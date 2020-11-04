94 yasa dışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan yurt dışı kaynaklı 94 bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesine erişim kapatıldı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince siber suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis siteleri ile müstehcen yayın yapan sitelere yönelik 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında yürütülen araştırma kapsamında, yurt dışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 107 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.