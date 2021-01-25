Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İki aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Samsat yol ayırımında, Mehmet Ali Öztürk'ün kullandığı 27 BS 076 plakalı otomobil, Mehmet Nazif Bilgiç yönetimindeki 02 AV 043 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 YARALI

Yaralanan 5 kişi bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı VİDEO