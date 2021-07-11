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    Manavgat'ta orman yangını

    Ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 dönüm orman ve makilik alan zarar gördü.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 14:20
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    Manavgat'ta orman yangını

    Antalya'nın Manavagat ilçesindeki Sarılar Jandarma Karakolu karşısında orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

    5 DÖNÜM ALAN YANDI

    Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönüm ormanlık ve makilik alan hasar aldı.

    Yangının ormanlık alan içerisinde bulunan yüksek gerilim hattının elektrik arkından çıktığı tahmin ediliyor.

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