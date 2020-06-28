Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı

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Bitişik halde bulunan 3 gecekondu kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklanan gecekondular kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir gecekonduda, yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlilk çalışmasının sonucunda kontrol altına alındı.

GECE KONDUDA OTURANLAR EVLERİNİ HUSUMET SEBEBİYLE BİR SÜRE ÖNCE TERK ETMİŞLER

Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinleri, gecekondularda oturanların evlerini yaşadıkları bir husumet bir süre önce terk ettiklerini belirtti.

Öte yandan ekipler, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.



















