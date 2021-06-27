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    Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası

    Mahallede oturan gençler ile yabancı uyruklu bir grup arasında çıkan laf atma tartışmasında ortalık birbirine girdi.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 12:14
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    Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi'nde yaşayan gençler ile yabancı uyruklu bir grup arasında, laf atma tartışması yaşandı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    TEKME TOKAT SALDIRDILAR

    Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırmaya başladı. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Konu ile ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Esenyurt'ta laf atma kavgası kamerada

    Esenyurt ta laf atma kavgası #1

    Esenyurt ta laf atma kavgası #2

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