Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Teröristlerin hain pususunda şehit düşen Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in acı haberi, Kayseri’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin döşediği EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in şehadet haberi, memleketi Kayseri'ye ulaştı.

22 yaşındaki şehidin, ağabeyi Hasan Tuncer'in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer, acı haberi ulaştırdı.

Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer'in, bekar olduğu belirtildi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Kalemkırdı Camii'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.