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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 27.05.2021 - 10:09
- Güncelleme : 27.05.2021 - 10:21
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 farklı adrese baskın yaptı.
Şüpheli şahsıların evlerinde yapılan aramalarda 4,68 gram metamfetamin 7,13 gram eroin, 86,98 gram bonzai ile 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu VİDEO
7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.