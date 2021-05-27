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    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

    Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 10:21
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    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON

    Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 farklı adrese baskın yaptı.

    Şüpheli şahsıların evlerinde yapılan aramalarda 4,68 gram metamfetamin 7,13 gram eroin, 86,98 gram bonzai ile 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu #1

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu VİDEO


    7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu #2

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu #3

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