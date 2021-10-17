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    Fatih'te 4 katlı binada yangın

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde bulunan 4 katlı binada çıkan yangında, binanın 3’üncü ve 4’üncü katı kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 03:55
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    Fatih'te 4 katlı binada yangın

    Fatih Balat Yıldırım Caddesi’nde, 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    3. VE 4. KATLAR YANDI

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de binadaki yangına müdahale etti. Binanın 3’üncü ve 4’üncü katı alev alev yanarken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi.

    Fatih'te 4 katlı binada yangın - Video

    Binadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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