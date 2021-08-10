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Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
- DHA
- 10.08.2021 - 08:30
- Güncelleme : 10.08.2021 - 09:15
Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonlar devam ettiğini duyurdu.