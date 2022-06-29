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    EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü

    EREN Abluka-2 operasyonu kapsamında, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
    • 29.06.2022 - 08:00
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 09:34
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    EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü

    Terörle mücadele kapsamında çalışmalar, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor…

    Hakkari'de Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Operasyonda çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    DHA’nın haberine göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Hakkari merkez Kırıkdağ köyü kırsalında, 28 Haziran 2022 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan, J-İHA ve J-SİHA destekli Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 4 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

    Ele geçirilenler

    Operasyonda 1 M16 silah, 2 kalaşnikof silah, 9 kalaşnikof şarjörü, 5 adet M16 şarjörü, 4 el bombası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet uyku tulumu, 1 sırt çantası, termal kıyafet ve muhtelif yaşam malzemesi gele geçirildiği belirtildi.

    EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü VİDEO

    Bakan Soylu’nun paylaşımı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız. Eren Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

    EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü #1

    EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü #2

    EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü #3


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