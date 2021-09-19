TEM Otoyolu'nda 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada E.Ç., F.T., Ş.A., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde oluşan yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan 5 kişi ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKLAŞIK 15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Yaklaşık 15 kilometrelik trafik havadan da görüntülendi. Ekipler, bölgede kazaya karışan araçları yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında bölgeden kaldırdı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı VİDEO



İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.