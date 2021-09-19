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    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

    TEM Otoyolu'nda 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 23:20
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 23:29
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    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

    TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    Kazada E.Ç., F.T., Ş.A., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

    İstanbul istikametinde oluşan yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

    5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan 5 kişi ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    TEM Otoyolu nda zincirleme kaza: 5 yaralı #1

    YAKLAŞIK 15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

    Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi.

    Yaklaşık 15 kilometrelik trafik havadan da görüntülendi. Ekipler, bölgede kazaya karışan araçları yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında bölgeden kaldırdı.

    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı VİDEO

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    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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