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    AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darbeden saldırganlar tutuklandı

    Yol tartışması nedeniyle AA'da görevli muhabirin çenesini kıran ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 15:44
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    AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darbeden saldırganlar tutuklandı

    1 Temmuz'da İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Anadolu Ajansı muhabiri olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşanmıştı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle darbedilen ve kesici aletle yaralanan Biçeroğlu'nun çenesi kırılmıştı.

    YAKALANIP SERBEST KALDILAR

    Polis ekipleri olay sonrası harekete geçerek D.S. (22) ve U.A. (23) isimli şüphelileri yakalamıştı. D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

    AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu nu darbeden saldırganlar tutuklandı #1

    BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GELDİ

    Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    TUTUKLANDILAR

    Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AA muhabiri Biçeroğlu'nu darbeden saldırganların kaçış anı

    AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu nu darbeden saldırganlar tutuklandı #2

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