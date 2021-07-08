AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darbeden saldırganlar tutuklandı

Yol tartışması nedeniyle AA'da görevli muhabirin çenesini kıran ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.

1 Temmuz'da İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Anadolu Ajansı muhabiri olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşanmıştı.

Tartışmanın alevlenmesiyle darbedilen ve kesici aletle yaralanan Biçeroğlu'nun çenesi kırılmıştı.

YAKALANIP SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri olay sonrası harekete geçerek D.S. (22) ve U.A. (23) isimli şüphelileri yakalamıştı. D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GELDİ

Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

TUTUKLANDILAR

Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA muhabiri Biçeroğlu'nu darbeden saldırganların kaçış anı