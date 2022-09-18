Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
369.525
0.49%
BTXN Coin
7.66
-7.48%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Antalya'da Rus turist, çekiçle babasını öldürdü

    Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus turist Dymitry Stepanov, çekiçle babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı.
    • 18.09.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da Rus turist, çekiçle babasını öldürdü

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, dün gece bilinmeyen nedenle annesi ve babasıyla tartıştı.

    Babasını çekiçle öldürdü

    Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, iddiaya göre, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı.

    DHA'nın haberine göre olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı.

    Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne özel bir hastaneye sevk edildi.

    Rus kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Rus babanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

    Polis çalışma başlattı

    Dmitry Stepanov'un yakalanması için fotoğrafları güvenlik birimlerine dağıtıldı.

    Stepanov'un psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

    Antalya da Rus turist, çekiçle babasını öldürdü #1

    Antalya da Rus turist, çekiçle babasını öldürdü #2


    Ali Hamaney'in görüntüleri yayınlandı
    Dünya

    Ali Hamaney'in görüntüleri yayınlandı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Adam Murray: Bu performans bizi memnun etmedi
    Futbol

    Adam Murray: Bu performans bizi memnun etmedi

    Görüş Bildir