Euro
15.71
1.50%
Dolar
13.84
1.33%
Altın
845.38
0.97%
Borsa
2018
-0.97%
Bitcoin
522.647
0.63%
BTXN Coin
39.32
0.35%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı

    Sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı

    ABD'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

    ABD Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyona ilişkin bilgilendirme yaptı.

    Sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.

    GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

    Sahil güvenlik kuvvetlerinin Cutter James gemisinden Florida’nın Everglades Limanı’na boşaltılan uyuşturucu madde dolu yükün görüntülerini paylaşıldı.

    ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı #1

    ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Elektrikli Dacia Spring, 2024'te yenilenecek
    Otomobil

    Elektrikli Dacia Spring, 2024'te yenilenecek

    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı
    Dünya

    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı

    Görüş Bildir