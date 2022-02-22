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- ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı
ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı
Sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.
- DHA
- 22.02.2022 - 16:12
ABD'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
ABD Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyona ilişkin bilgilendirme yaptı.
Sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Sahil güvenlik kuvvetlerinin Cutter James gemisinden Florida’nın Everglades Limanı’na boşaltılan uyuşturucu madde dolu yükün görüntülerini paylaşıldı.