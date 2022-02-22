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ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı

ABD’de 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu yakalandı

Sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.