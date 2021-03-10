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    ABD’de 3 kadın Uber şoförünün maskesini yırtıp, biber gazı sıktı

    Maske takmaları konusunda uyarıda bulunan Uber şoförüne saldıran, şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıkan kadınlar, anbean kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 12:34
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    ABD’de 3 kadın Uber şoförünün maskesini yırtıp, biber gazı sıktı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcuya maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

    Uyarıya sinirlenen yolcular, Uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı.

    MASKE İÇİN UYARDI, SALDIRIYA UĞRADI

    Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka’nın bu sebeple kendilerini uyardığı görüldü.

    ABD’de üç kadın yolcu Uber sürücüsüne saldırdı İZLE

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    ABD’de 3 kadın Uber şoförünün maskesini yırtıp, biber gazı sıktı #1

    ABD’de 3 kadın Uber şoförünün maskesini yırtıp, biber gazı sıktı #2

    ABD’de 3 kadın Uber şoförünün maskesini yırtıp, biber gazı sıktı #3

    ABD’de 3 kadın Uber şoförünün maskesini yırtıp, biber gazı sıktı #4

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