ABD’de 3 kadın Uber şoförünün maskesini yırtıp, biber gazı sıktı

Maske takmaları konusunda uyarıda bulunan Uber şoförüne saldıran, şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıkan kadınlar, anbean kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcuya maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıya sinirlenen yolcular, Uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı.

MASKE İÇİN UYARDI, SALDIRIYA UĞRADI

Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka’nın bu sebeple kendilerini uyardığı görüldü.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.