Petrol
99.96
-0.23%
Euro
18.1148
-0.47%
Dolar
17.8638
0.52%
Altın
986.59
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.302
-3.77%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular

    New York'ta yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar, yaralı adamı soyup kaçtı. Ardından tekrar olay yerine gelen hırsızlar, yaralının ceplerini kontrol edip hızla uzaklaştı.
    • 26.07.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki Bronx ilçesinde 39 yaşındaki bir adama, yolda yürüdüğü esnada siyah bir araç çarptı.

    Otomobilden inen 2 kişi, kazanın etkisiyle havaya fırlayarak yere düşen adamın yanına geldi.

    Yerde yatan adamın eşyalarını çaldılar

    Bu durumu fırast bilen şüpheliler, yaralı adamın eşyalarını çaldı ve olayın yaşandığı yerden uzaklaştı.

    Tekrar gelip yaralının ceplerini kontrol ettiler

    Daha sonrasında şahıslar, kısa süre sonra yeniden olay yerine gelerek adamın ceplerini kontrol etti.

    ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular


    Yaralı kişi hastaneye sevk edildi

    O anlar, New York Polis Departmanı tarafından paylaşılırken kazanın ardından travma geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilen adam, hastaneye sevk edildi.

    ABD de araçla çarptıkları adamı soydular #1

    ABD de araçla çarptıkları adamı soydular #2

    ABD de araçla çarptıkları adamı soydular #3

    ABD de araçla çarptıkları adamı soydular #4

    ABD de araçla çarptıkları adamı soydular #5


    İlginizi Çekebilir

    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti
    Kültür Sanat

    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti

    Bolu'daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi
    3. Sayfa

    Bolu'daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir