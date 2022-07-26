New York'ta yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar, yaralı adamı soyup kaçtı. Ardından tekrar olay yerine gelen hırsızlar, yaralının ceplerini kontrol edip hızla uzaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki Bronx ilçesinde 39 yaşındaki bir adama, yolda yürüdüğü esnada siyah bir araç çarptı.

Otomobilden inen 2 kişi, kazanın etkisiyle havaya fırlayarak yere düşen adamın yanına geldi.

Yerde yatan adamın eşyalarını çaldılar

Bu durumu fırast bilen şüpheliler, yaralı adamın eşyalarını çaldı ve olayın yaşandığı yerden uzaklaştı.

Tekrar gelip yaralının ceplerini kontrol ettiler

Daha sonrasında şahıslar, kısa süre sonra yeniden olay yerine gelerek adamın ceplerini kontrol etti.

ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular





Yaralı kişi hastaneye sevk edildi

O anlar, New York Polis Departmanı tarafından paylaşılırken kazanın ardından travma geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilen adam, hastaneye sevk edildi.







