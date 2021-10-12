ABD’de, çocukları koronavirüse yakalanan veliler okulları dava etti

Wisconsin eyaletinde, okula maske ile giden 2 çocuğun koronavirüse yakalanması üzerine aileler, salgın tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile okullardan şikayetçi oldu.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, okullarına maske ile giden 2 çocuk koronavirüse yakalandı.

Aileler, salgın önlemleri yeterince uygulanmadığı için çocukların hastalık kaptığını iddia ederek okulları dava etti.

New York Times'ın haberine göre Shannon Jensen ve Gina Kildahl isimli velilerin şikayeti üzerine, Wisconsin'de iki ayrı federal mahkemede dava açıldı.

Davalarda, çocukların koronavirüs olmasına okulların maske, karantina ve temas takibi gibi salgın önlemlerini etkin biçimde uygulamamalarının neden olduğu iddia edildi.

MASKE ZORUNLULUĞU OYLAMA İLE KALDIRILDI

Dosyalarda, okulların yer aldığı Waukesha ve Fall Creek okul bölgelerinin geçen yıl uygulanan maske takma zorunluluğu gibi salgın önemlerini bu yıl oylamayla kaldırdıklarına dikkat çekildi.

TOPLUM SAĞLIĞININ TEHDİT ALTINDA BIRAKILDIĞI VURGULANDI

Ayrıca yetkililerin, toplum sağlığını bilerek gereksiz yere ve mantıksızca tehdit altında bıraktıkları vurgulandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen ay maska takma zorunluluğu bulunan okullarda, öğrenciler arasında koronavirüs vakalarının ve salgının daha düşük olduğunu açıklamıştı.