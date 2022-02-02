Ayrıldığı eşi John Beachley tarafından vurularak öldürülen Türk öğretmen Bengü Gerek, memleketi Tekirdağ’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengü Gerek, yüksek lisans eğitimini tamamlamak için 10 yıl önce Amerika'ya gitti.

Eğitiminin ardından Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de bir devlet okulunda işe başlayan Bengü Gerek, 6 yıl önce bilgisayar tamircisi olan John Beachley ile evlendi.

6 YILIN SONUNDA BOŞANDILAR

Yaklaşık 2 yıl önce ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift, 20 Ocak tarihinde boşandı.

ESKİ KOCA KURBANI OLDU: SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

24 Ocak günü öğrencileriyle birlikte sinemaya giden Bengü Gerek, dönüşte evinin garajına otomobilini park ederken eski eşi tarafından öldürüldü. Bu sırada yanına bulunan annesi Semra Metin’i de ağır yaralayan Beachley, intihar etti.

ABD'de eski eşinin öldürdüğü Bengü toprağa verildi VİDEO

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Bengü Gerek’in cenazesi, ailesi tarafından uçakla İstanbul’a, buradan da toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine getirildi. Gerek, Çarşı Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şarköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Bengü Gerek’in babası Ramazan Gerek ile diğer aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

"OKULU BASIP KATLİAM YAPABİLİRDİ"

Büyük bir acı yaşadıklarını ve yüreklerinin yandıklarını ifade eden Ramazan Gerek, şunları söyledi:

"Olay şöyle oluyor; ayrıldığı eşi Amerikalıydı. Üç gün önce ayrılıyorlar. Bunları takip ediyor, öğrencileri sinemaya götürüyorlar. Onları bırakıyorlar, garaja geldiklerinde ayrıldığı eşi gelip peşlerinden tarıyor. Allah’tan öğrencileri bıraktıktan sonra oluyor. Psikopat okulu falan bassa katliam çıkardı. Biliyorsunuz; Amerika’da bu tür olaylar çok oluyor.

"İÇERİ GİRER GİRMEZ TARAMIŞ"

Eşim nefes alamadık diyor. Bir tek kelime diyemedik, içeriye girer girmez taramış. Kızım olay yerinde ölmüş. Eşime 4 tane mermi sıkıyor."

"KORUMA İSTEMİŞ VERMEMİŞLER"

Kızıyla bir gün önce görüntülü telefonla görüştüklerini belirten Ramazan Gerek, "Hiçbir şey anlatmadık. Veda eder gibi göz göze bakıştık, inanın konuşamadık. Ne o bana, ne ben ona bir şey diyemedim. Gülüştük, bir öpücük verdim gözünün içine baktım. Sanki veda etmiş gibi. Konuşamadım, sözün bittiği yer. Acımız büyük, yüreğimiz sızlıyor. 6 ay önce uzaklaştırma istemişler, hakim onu vermemiş. Boşandığı mahkemeden koruma istemişler, yine vermemişler. Yani devletin de ihmali var. Kadın cinayetleri durdurulsun, bunun ülkesi yok." diye konuştu.