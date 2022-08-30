ABD'de eski sevgilisinin evine girmek isteyen genci, kızın babası vurdu

Kapıyı zorlayarak, eski kız arkadaşının evine girmek isteyen James Rayl, eski sevgilisinin babası Mitch Duckro'nun uyarılarına kulak asmadı. Kapıyı zorlayan genç, Duckro'nun kurşunlarının hedefi oldu.

ABD’nin Ohio eyaletinde 22 yaşındaki James Rayl, yaşadığı ayrılığı kabul edemeyerek, eski kız arkadaşını taciz etmeye başladı.

Rayl, son olarak eski kız arkadaşının yaşadığı aile evine gitti.

Kapıyı kırmaya kalkıştı

Rayl, eve girmek için kapıyı zorladı.

Eve alınmayan genç, duruma öfkelendi ve ardından evin kapısını kırmaya kalkıştı.

Genç kızın içerde bulunan babası Mitch Duckro, bu sırada saldırgana uzaklaşması için uyarıda bulundu.

Baba uyardı

Kapıyı kırma girişimlerine ara vermeyen Rayl, "Elimde dolu bir silah var. Eğer içeri girersen ateş edeceğim" diyerek uyaran babanın sözlerine kulak asmadı. Saldırgan, dakikalar boyunca kapıyı kırma girişimine devam etti.

Saldırgan saniyeler içinde öldü

Kısa süre içerisinde omzuyla zorla kapıyı kırmayı başaran şahıs, baba Duckro'nun silahını ateşlemesi sonucu kaçmaya çalıştı.

İki merminin isabet ettiği saldırgan, evin girişinde can verdi.