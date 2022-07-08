Derecho fırtınasının etkisi ile Sioux Falls’ta gökyüzünün rengi yemyeşil oldu.

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta, 5 Temmuz günü Derecho fırtınası etkili oldu.

Fırtına, ortaya farklı manzaralar ortaya çıkardı. Gökyüzünün rengi, adeta yemyeşil oldu.

Manzarayı gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntüler, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Nedeni net değil

İHA’nın haberine göre; uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğunu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

ABD’de gökyüzünün rengi yeşile döndü VİDEO



30 bin kişiye saatlerce elektrik verilemedi

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, Derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.