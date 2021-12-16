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    ABD’de helikopter, otoyola düştü

    Louisana eyaletinde, akan trafikte araçların arasına düşen helikopter alev alev yandı. Yaşanan anlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 17:28
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    ABD’de helikopter, otoyola düştü

    ABD'nin Louisana eyaletinde, New Orleans Lakefront Havaalanı'na gitmek üzere Baton Rouge'dan havalanan özel bir Bell 407 tipi helikopter, otoyola düştü.

    Savrularak düşen helikopter, bir anda alev topuna döndü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Olay anı saniye saniye, o anda yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı.

    ABD’de helikopter, otoyola düştü VİDEO

    PİLOT, YAŞAMINI YİTİRDİ

    Helikopterin pilotu, feci kazada hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) helikopterde pilot dışında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

    ABD’de helikopter, otoyola düştü #1

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    ABD’de helikopter, otoyola düştü #3

    ABD’de helikopter, otoyola düştü #4

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