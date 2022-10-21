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    ABD'de internetten tanıştığı kişiyi pişirip yedi

    ABD'de 52 yaşındaki Mark Latunski isimli adamın, arkadaşlık sitesi aracılığıyla tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'u önce öldürdüğü, ardından da pişirip yediği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:15
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    ABD'de internetten tanıştığı kişiyi pişirip yedi

    ABD'de, okuyanların kanını donduran bir olay yaşandı.

    Michigan eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Mark Latunski'nin, bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'u vahşice öldürdüğü ortaya çıktı.

    Latunski, Bacon'u 2019 yılında öldürdüğünü itiraf ederken olaya dair detaylar belirginleşmeye başladı.

    Arkadaşlık uygulamasında tanıştılar

    Mahkeme belgelerine göre ikili, arkadaşlık uygulamasından tanışmasından sonra Latunski'nin evine geçti.

    Ardından Latunski, Bacon'a saldırdı ve onu sırtından bıçakladı. Katil, Kevin Bacon'un cesedini evin bodrumuna götürürken bir ip yardımıyla tavana astı.

    ABD de internetten tanıştığı kişiyi pişirip yedi #1

    Cesedi mutfakta pişirip yedi

    Daha sonra ise testislerini çıkardı ve mutfağa götürerek pişirdi.

    Tüm bunlarla birlikte Latunski'nin, cesetten parçalar aldığı ve bunları pişirip yediği de kayıtlarda yer aldı.

    Bacon'un kayıp olarak bildirilmesinin ardından kolluk kuvvetleri Latunski'nin evine geldi.

    ABD de internetten tanıştığı kişiyi pişirip yedi #2

    Müebbet hapis cezası aldı

    Cesedin bodrumda asılı bir şekilde durmasına rağmen katil, memurların eve girmesine izin verdi.

    Öte yandan mahkeme, Latunski hakkında kararını açıkladı.

    Mahkeme, cani adama müebbet hapis cezası verdi.

    ABD de internetten tanıştığı kişiyi pişirip yedi #3

    ABD de internetten tanıştığı kişiyi pişirip yedi #4


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