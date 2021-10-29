Teksas’ta görülen dev hortum, kara yolunda seyir halinde olan araçları zor durumda bıraktı. Yaşanan anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin Tekas eyaletine bağlı Orange kentinde, dev bir hortum oluştu.

Kara yolunu savaş alanına çeviren hortum, seyir halinde olan sürücülere de zor anlar yaşattı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Araçlar durmak zorunda kalırken, bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntüler film sahnelerini aratmadı.

Dev hortum önüne ne kattıysa sürükleyerek ilerledi.

Orange County Acil Durum Yönetimi Direktörü Joel Ardoin, 27 Ekim'de görülen hortumu doğruladı.

ABD’de kara yolunda çıkan dev hortum kamerada



1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ardoin, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Hortumdan oldukça kötü etkilenen birkaç alanımız var. Yaklaşık 100 evde hasar meydana geldiğini tahmin ediyoruz.” dedi.