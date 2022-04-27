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    ABD’de okul otobüsüne çarptı: 7 öğrenci yaralı

    Sokakta yarış yapan araçlardan biri, okul otobüsüne çarptı. Kaza sırasında çocuklar öğrenciler fırladı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonucu 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
    • 27.04.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 16:28
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    ABD’de okul otobüsüne çarptı: 7 öğrenci yaralı

    ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki araç faciaya yol açtı.

    Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, araçlardan biri seyir halindeki okul otobüsüne çarptı.

    Öğrenciler koltuklarından fırladı

    Otobüs yan yatarken, öğrenciler de koltuklarından fırladı.

    Büyük korku yaşayan 23 öğrenciden 7'si hastaneye kaldırıldı, 2'sinde ciddi şekilde yaralanmalar olduğu öğrenildi.

    ABD'de korkunç kaza VİDEO

    Sürücülerden biri kaçtı

    23 Şubat'ta meydana gelen, görüntüleri kamuoyuyla geçtiğimiz günlerde paylaşılan kazaya neden olanlardan biri yakalandı.

    49 yaşındaki Mario Perez adlı sürücünün iki kez “ağır bedensel zarar vermekle” suçlandığı açıklandı.

    Perez'in başka bir araç ile yarıştığı, kazaya neden olan diğer aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı ve polisin arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

    ABD’de okul otobüsüne çarptı: 7 öğrenci yaralı #1

    ABD’de okul otobüsüne çarptı: 7 öğrenci yaralı #2

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