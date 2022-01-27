Virgina eyaletinde yaşayan Bengü Gerek, eski eşi John Beachley tarafından öldürüldü. Gerek’in ağabeyi, Orayı daha özgür ve düzgün bir ülke sandık, orada başına bir şey gelmez diyorduk” dedi.

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Bengü Gerek, yüksek lisans eğitimini tamamlamak için 10 yıl önce ABD’ye gitti. Bengü Gerek, eğitiminin ardından Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de bir devlet okulunda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı.

Gerek, 6 yıl önce bilgisayar tamircisi olan John Beachley ile evlendi.

EVİNİN GARAJINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2 yıl önce ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift, 20 Ocak tarihinde boşandı. Gerek, 24 Ocak tarihinde öğrencileri ile sinemaya gitmek üzere dışarı çıktı.

Öğrencilerini evlerine bıraktıktan sonra evinin garajına gelip otomobilini park eden Gerek, akşam 20.45 sularında eski eşi tarafından evinin garajında öldürüldü. Olay sırasında anne Semra Metin de yaralanırken, Beachley intihar etti.

Ağır yaralı olan anne Metin'in tedavisi sürerken, adalet talebinde bulunan baba Ramazan Gerek ve ağabeyi Fatih Gerek yaşananları anlattı.

ABD’de öldürülen kadının ailesi: Orayı daha düzgün bir ülke sandık ViDEO

“NEFES ALDIRMADI, TEK KELİME SÖYLEYEMEDEN VURDU”

Baba Ramazan Gerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın cinayetleri son bulsun istiyorum. Eşimin anlattığına göre John Beachley kızımı takip etmiş. Kızım Amerika'da ilkokul çocuklarına öğretmenlik yapıyordu. Çocukları sinemaya götürdükten sonra evlerine bırakıyor ardından kendi evine gitmeye çalışıyor. Kızım garaja giderken John Beachley kızımın peşinden gidiyor ve hemen kızımı taramaya başlıyor. Annesi, 'bize nefes aldırmadı, tek kelime söyleyemeden vurdu' diyor.

“HAKİM UZAKLAŞTIRMA KARARI VERMEMİŞ”

Kızım hemen orada ölmüş. Eşime 4 el ateş sıkıp ardından kendi kafasına sıkıp intihar etmiş. Kızım 3 gün önce boşanmıştı ve 6 ay önce uzaklaştırma talep etmişti, hakim uzaklaştırma kararı vermemiş.





“EVDE SİLAHLAR OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU”

Kızım bana evde silahlar olduğunu söylüyordu. Kızım koruma talep etmişti ancak koruma da verilmedi. Allah'tan kızım okuldayken okulu basmamış yoksa küçük çocukları da öldürebilirdi. Sözün bittiği yer, bir şey diyemiyorum. Hakimin uzaklaştırma vermemesi, boşanma duruşmasında koruma verilmemesi, bunlar bana ihmal gibi geliyor. Bu saatten sonra önlem alınsa ne olur. Biricik kızım uçtu gitti. İnşallah hafta sonu getirilecek ve Şarköy'de defnedeceğiz.

“VEDA EDER GİBİ GÖZLERİMİN İÇİNE BAKTI”

Kızım Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü okudu. Amerika'ya master yapmak için gitti ardından orada devlet okulunda öğretmen olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 6 sene önce John Beachley ile evlendi. Öldürülmeden bir gün önce görüntülü konuştuk, ama tek kelime edemedik sanki veda eder gibi gözlerimin içine baktı.”





“ORAYI DAHA ÖZGÜR VE DÜZGÜN BİR ÜLKE SANDIK”

Yıllar önce kızının resmini çizen baba Ramazan Gerek, "70 yaşımdayım bunu yıllar önce kızıma bir hatıra kalsın diye çizmiştim. Arkasına bir not yazmıştım, 'Babalar soğuk görünür ama öldükten sonra bile sıcaklıkları hissedilir' diye ama artık şimdi ben onun sıcaklığını hissediyorum." dedi.

Ağabey Fatih Gerek ise, "Acımız çok büyük dayanamıyoruz, güçlü olmaya çalışacağız. Bir an önce hakkını korumak istiyoruz. Kardeşim çok mücadeleci bir kızdı, kimsenin ölmesine dayanamazdı. Orayı daha özgür ve düzgün bir ülke sandık, orada başına bir şey gelmez diyorduk ama maalesef olan oldu çok büyük ihmal var. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.