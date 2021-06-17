ABD'de ölen Gülperi'nin banyoda düştüğü belirlendi

Eğitim için gittiği ABD'nin New York kentinde kaldığı evinin banyosunda ölü olarak bulunan Gülperi Türker'in, ön otopsi raporunda düşerek başını taşa çarpma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İstanbul'da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 24 yaşındaki Gülperi Türker, yüksek öğrenim için gittiği ABD'nin New York kentindeki evinin banyosunda arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Epilepsi hastalığı bulunduğu belirtilen Türker'e yapılan otopsinin ön raporu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu aracılığıyla, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi.

İÇ KANAMAYA BAĞLI ÖLÜM

Otopsi raporuna göre, Türker'in banyoda düşüp, başına taşa çarpması sonucu iç kanamaya bağlı olarak öldüğü belirtildi.

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan anne Gülhan, baba Dursun Türker, kızlarının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

TEKİRDAĞ'DA DEFNEDİLECEK

İlçede çiftçilik yapan Dursun Türker, eşi ile birlikte kızının cenazesini almak üzere İstanbul'a geldi. Cenazesi ABD'den getirilecek olan Gülperi Türker, yarın Şarköy'de toprağa verilecek.













