ABD’de ölü bulunan gencin ailesi, intihara inanmıyor

Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören 26 yaşındaki genç, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu. Gencin ailesi ise intihar ihtimaline inanmadıklarını belirterek, yardım istedi.

26 yaşındaki Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı ve araştırma görevlisi oldu.

8 ay önce ise Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi için kabul alan Soykök, ABD’ye gitti.

Soykök, 21 Nisan'da üniversitenin yurdunda kaldığı odada ölü bulundu.

Cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı

Emre Soykök'ün ölüm haberi, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan gece yarısı ailesine bildirildi.

Konsolosluk yetkilileri, Soykök'ün cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldığını ve intihar ettiğinden şüphelenildiğini, Teksas polisinin soruşturma başlattığını aileye aktardı.

Toprağa verildi

Emre Soykök'ün cenazesi, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Altındağ ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Emre Soykök’ün annesi Suna Soykök, oğlunun iyi bir akademisyen olmak için Amerika’ya gittiğini söyledi.

“Ben çocuğumu canlı gönderdim”

Kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten anne Soykök, “Kendi isteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için Amerika’ya gitti. Çocuğum iyi bir akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Bu yolun da Amerika’dan geçeceğini düşünüyordu. İşletme finans konusunda Amerika’da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünüyordu. Hedefini de gerçekleştirmişti. Ben çocuğumu canlı gönderdim, ölüm haberini alınca, inanamadık.” dedi.

“Her şeyin yolunda gittiğini söylüyordu”

DHA’ya konuşan Suna Soykök, oğluyla en son ölümünden 2 gün önce mesajlaştıklarını ve 1 hafta önce de görüntülü konuştuklarını anlatarak, “Oğlum sevinçliydi, mutluydu, Avrupa’da iyi bir dergide makalesinin yayınlanacağını söylüyordu. En son görüştüğümüzde ‘Anne bu başlangıç, Amerika’da da çıkaracağım makale, çalışmalarına başlayacağım’ diyordu. Çocuğumuza 26 sene emek verdik, o da biz de elimizden geleni yaptık.

Bursları kazandı gitti, biz canlı gönderdik çocuğumuzu; ama cenazesi geldi. Oğlumuzda hiç olumsuz bir şey yoktu. Sürekli görüntülü konuşuyorduk. Her şeyin yolunda gittiğini söylüyordu. Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum. Oğlum TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu. Devletimin yanımızda olmasını, bu olayı soruşturmasını istiyorum.” dedi.

“İntihar ettiğine inanmıyoruz”

Emre Soykök’ün ağabeyi Caner Soykök ise konsolosluk yetkililerinin 23 Nisan gece yarısını kendilerine kardeşinin ölüm haberini verdiklerini söyleyerek, “Kardeşimi, 8 ay önce Teksas Dallas Üniversitesi’ne doktora öğrenimini yapması için gönderdik. Orada daha güvenli olacağını düşündüğümüz için yurtta kalmasını istedik. Bize ilk olarak intihardan şüphelendiklerini; ayrıca da bir cinayet soruşturmasının yapıldığını söylediler. Biz Emre’nin intihar ettiğine inanmıyoruz. Haberi aldığımızdan bu yana 10 gün geçti, devletimizin bize yardımcı olmasını ve sürecin içine dahil olmasını istiyoruz.” diye konuştu.