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ABD'de otobüste saçları yakılan kadın

ABD'de otobüste saçları yakılan kadın

San Francisco kentinde bir genç, otobüsteki yaşlı kadının saçlarını yaktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.