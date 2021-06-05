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- ABD'de otobüste saçları yakılan kadın
ABD'de otobüste saçları yakılan kadın
San Francisco kentinde bir genç, otobüsteki yaşlı kadının saçlarını yaktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 05.06.2021 - 15:28
- Güncelleme : 05.06.2021 - 15:29
ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki bir otobüste ilginç anlar yaşandı.
Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir genç, arkasına oturduğu kadın yolcunun saçlarını elindeki çakmakla yaktı.
O ANLAR KAMERADA
Kadın durumu fark etmezken, kimliği belirsiz gencin aynı hareketi defalarca yaptığı kameraya yansıdı.
ABD'de otobüste saçları yakılan kadın VİDEO
POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
San Francisco Polis Departmanı’ndan konuya dair açıklama geldi.
Polisin ihbar üzerine olay yerine geldiği, şoförün kimliği belirsiz bir gencin, kadın yolcunun saçını yaktığını söylediği belirtildi. Gencin olay yerinden kaçtığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.