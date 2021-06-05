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    ABD'de otobüste saçları yakılan kadın

    San Francisco kentinde bir genç, otobüsteki yaşlı kadının saçlarını yaktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 15:29
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    ABD'de otobüste saçları yakılan kadın

    ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki bir otobüste ilginç anlar yaşandı.

    Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir genç, arkasına oturduğu kadın yolcunun saçlarını elindeki çakmakla yaktı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kadın durumu fark etmezken, kimliği belirsiz gencin aynı hareketi defalarca yaptığı kameraya yansıdı.

    ABD'de otobüste saçları yakılan kadın VİDEO

    POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

    San Francisco Polis Departmanı’ndan konuya dair açıklama geldi.

    Polisin ihbar üzerine olay yerine geldiği, şoförün kimliği belirsiz bir gencin, kadın yolcunun saçını yaktığını söylediği belirtildi. Gencin olay yerinden kaçtığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

    ABD de otobüste saçları yakılan kadın #1

    ABD de otobüste saçları yakılan kadın #2

    ABD de otobüste saçları yakılan kadın #3

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