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- ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı
ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı
New York kentinde bir otobüsün köprüden sarkması sonucu 8 kişi yaralandı.
- İHA
- 15.01.2021 - 12:50
- Güncelleme : 15.01.2021 - 14:18
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir otobüsün sürücüsü, köprü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KÖPRÜDEN SARKTI
Sürücü, aracı kontrol etmeye çalışırken otobüsün ön kısmının köprüden sarkarken, arka kısmı ise köprü üzerinde kaldı.
8 YARALI
Otobüsün köprüden sarkması sonucu aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 8 kişi yaralandı.
ABD’li yetkili Paul Hopper, yaralıların hastanede tedavi edildiğini söyledi.
ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı ViDEO