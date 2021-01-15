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    ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı

    New York kentinde bir otobüsün köprüden sarkması sonucu 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 14:18
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    ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir otobüsün sürücüsü, köprü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    KÖPRÜDEN SARKTI

    Sürücü, aracı kontrol etmeye çalışırken otobüsün ön kısmının köprüden sarkarken, arka kısmı ise köprü üzerinde kaldı.

    8 YARALI

    Otobüsün köprüden sarkması sonucu aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

    ABD’li yetkili Paul Hopper, yaralıların hastanede tedavi edildiğini söyledi.

    ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı ViDEO

    ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı #1

    ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı #2

    ABD’de otobüs köprüde asılı kaldı: 8 yaralı #3

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