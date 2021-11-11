Alabama eyaleti Birmingham kentinde 21 haftalıkken 420 gram olarak doğan Curtis Means bebek, dünyanın hayatta kalan en erken doğan prematüre bebeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde, 5 Temmuz 2020’de 21 haftalıkken dünyaya gelen Curtis Means adlı bebeğin Guinness Rekorlar Kitabına girişi onaylandı.

Şu anda 16 aylık olan prematüre bebek Curtis Means, ‘dünyanın hayatta kalan en erken doğan prematüre bebeği’ oldu.

Anne Michelle Butler, 4 Temmuz 2020’de hastaneye kaldırıldı. Ertesi gün öğle saatlerinde Curtis ve C’Asya’yı dünyaya geldi.

C’Asya 1 gün sonra hayatını kaybederken, Curtis ise hayata tutunmayı başardı.

Sadece 420 gram ağırlığında ve 19 hafta erken dünyaya gelen Curtis, yoğun bakımda kalmaya devam etti.

HAYATTA KALMA ŞANSI YÜZDE 1’Dİ

Üç ay sonra solunum cihazından alınan Curtis bebek, 275 gün hastanede kaldıktan sonra, 6 Nisan’da taburcu edildi.

Hayatta kalma şansı yüzde 1’den az olan Curtis bebek, yaşam mücadelesini kazanarak evine kavuştu.

ABD’de prematüre bebek, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ViDEO

HASTANE EKİBİ SERTİFİKASINI VERDİ

Taburcu edilmesinden 6 ay sonra hastanedeki bakım ekibi, Curtis’i doğduğu hastanenin önünde karşılayarak ‘Guinness Dünya Rekorları-Hayatta kalan en erken doğan prematüre bebeği’ sertifikasını verdi.

Alabama Üniversitesi Hastanesi’nden (UAB) Prof. Dr. Brian Sims, “Rakamlar, çok erken doğan bebeklerin hayatta kalma şansının çok az olduğunu veya hiç olmadığını gösteriyordu.” dedi.

“HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIM BİR AN”

Anne Butler ise, “Curtis’i eve götürebilmek ve diğer çocuklarıma küçük erkek kardeşleriyle sürpriz yapabilmek, her zaman hatırlayacağım bir an. Zor bir yolculuktu. Ancak UAB ekibine ve desteğine minnettarım. Beni bu konuda eğitmek için zaman ayırdılar ve yolun her adımında neler olduğunu bana öğrettiler. Oğlumla ve benimle gerçekten ilgilendiler.” şeklinde konuştu.