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    ABD'de restorana alınmayan maskesiz müşteri içeri tuğla fırlattı

    Chicago kentindeki bir sandviç dükkanına maskesi olmadığı gerekçesiyle alınmayan şahıs, içeri tuğla atarak kapıyı kırdı.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 13:40
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    ABD'de restorana alınmayan maskesiz müşteri içeri tuğla fırlattı

    ABD'nin Chicago kentinin Lincoln Park bölgesindeki ünlü sosisli sandviç restoranı Wieners Circle'e gelen bir kişi, maskesiz olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı.

    MASKESİZ ALINMAYINCA ÇALIŞANA SALDIRDI

    Restorandaki bir çalışanla konuşan adam tüm çabalarına rağmen içeri giremeyince dışarıdan aldığı karı çalışana attı.

    RESTORANA TUĞLA FIRLATIP, KAPISINI KIRDI

    Daha sonra dışarı çıkan saldırgan, bu kez etraftan bulduğu bir tuğlayı restorana fırlatarak cam kapıyı kırdı.

    Chicago polisinden alınan bilgiye göre, adamın gözaltında olmadığı ve olayın araştırıldığı söylendi.

    Olayın yaşandığı anlar ise kameraya yansıdı.

    ABD'de restorana alınmayan maskesiz müşteri içeri tuğla fırlattı

    ABD de restorana alınmayan maskesiz müşteri içeri tuğla fırlattı #1

    ABD de restorana alınmayan maskesiz müşteri içeri tuğla fırlattı #2

    ABD de restorana alınmayan maskesiz müşteri içeri tuğla fırlattı #3


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