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    ABD'de yeni doğan torununu öldürüp, bahçeye gömdü

    15 yaşındaki kızının evlilik dışı doğan çocuğunu küvette boğarak öldüren cani anneannenin, bebeğin cesedini arka bahçelerine gömdüğü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 15:28
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    ABD'de yeni doğan torununu öldürüp, bahçeye gömdü

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Beant Dhillon, 15 yaşındaki  kızının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen çocuğunu küvette boğarak öldürdü.

    Gözaltına alınan Dhillon, sorgu sırasında cinayeti itiraf ederken bir süre sonra ifadesini değiştirip bebeğin kendisinin öldüğünü iddia etti.

    CANSIZ BEDENİNİ BAHÇEYE GÖMDÜ

    Polis ekipleri 15 yaşındaki kızın hamileliğinin son evrelerine kadar bunu ailesinden gizlediğini tespit etti.

    Doğum haftası yaklaştığında kızının hamile olduğunu fark eden cani anneanne Dhillon'ın ise evde gerçekleşen doğumun ardından torununu öldürüp arka bahçelerine gömdüğü öğrenildi.

    ABD de yeni doğan torununu öldürüp, bahçeye gömdü #1

    CİNAYETİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKARDI

    15 yaşındaki kızın sevgilisi Jagsir Singh'in oğlunun öldüğünü öğrenmesinin ardından polise ihbarda bulunduğu ve olayın bu şekilde ortaya çıktığı belirtildi.

    Singh de daha sonra başka bir cinayet işlemekle suçlandıktan sonra intihar ederek kendini öldürdü.

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