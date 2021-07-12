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    Abdulhamit Gül, Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı

    Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kiliseye yapılan saldırıyı kınadı. Gül, "Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 13:38
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    Abdulhamit Gül, Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi'nde bir grup genç, yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi.

    Koronavirüs önlemlerini de hiçe sayan gençlerin eğlencesi sırasında 3 kişi, Surp Takavor Ermeni Kilisesi kapı duvarının üzerine çıktı.

    2 kişinin kilise duvarının üzerinde dans ettiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

    Görüntüler büyük tepki topladı.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yapılan saygısızlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kınadı.

    "KUTSALLARI SAYGIYLA KORUMAK VE YAŞATMAK ORTAK HASSASİYETİMİZDİR"

    Bakan Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir.Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir."

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmış, duvar üzerinde dans eden 2 kişi ile müziği açan aracın sahibi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştı.

    Kadıköy’de kilise kapısı üzerinde dans ettiler VİDEO

    Abdulhamit Gül, Surp Takavor Ermeni Kilisesi ne yapılan saygısızlığı kınadı #1

    Abdulhamit Gül, Surp Takavor Ermeni Kilisesi ne yapılan saygısızlığı kınadı #2

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