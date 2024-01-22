Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasında sona doğru Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapadokya turizm bölgesinin hava trafiğinde önemli yer tutan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımının çalışmalarında son aşamaya gelindiğini duyurdu.

DHA

Türkiye'nin ulaşım alanında son dönemde yaptığı devrim niteliğindeki atılımların ardı arkası kesilmiyor.

Özellikle havacılık sektöründe Türkiye, 20 yılda çağ atladı.

Bu kapsamda Kapadokya turizm bölgesinin hava trafiğinde önemli yer tutan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımında sona gelindi.

Yolcu kapasitesi 6 milyona çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini katlayacak bir proje ortaya koyduklarını, yeni terminal binası ile yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesini 6 milyona çıkardıklarını ifade etti.

Proje 2020'de başladı

İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'nci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada olan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron inşaatına, 12 Kasım 2020'de başlandığını hatırlatan Uraloğlu, toplam 51 bin metrekare üzerine kurulan yeni alan ile yolcu kapasitesinin artmasının yanında otopark, ulaşım ve konfor alanlarının da bölgenin potansiyeline uygun hale getirildiğini bildirdi.

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Apron alanının 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkartıldığını belirten Uraloğlu, "Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık." dedi.

Yeni terminal binasının iç ve dış hatlar ortak terminal binası olarak hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, açıklamasında bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)