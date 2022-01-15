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- Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı
Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı
Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu.
- İHA
- 15.01.2022 - 16:38
Bolu'da öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen kazada tatil için geldikleri kayak merkezinden dönen Acun Ilıcalı’nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın içinde bulunduğu 34 Z 1717 plakalı lüks cip kar sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.
YARA ALMADAN KURTULDULAR
Ormandaki ağaçlara çarparak durabilen lüks cip maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü ile yolcular Leyla ve Yasemin Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sürücü ve Acun Ilıcalı’nın kızları başka bir araçla olay yerinden ayrılırken, lüks cip çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.