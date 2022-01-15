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    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı

    Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 16:38
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    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı

    Bolu'da öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen kazada tatil için geldikleri kayak merkezinden dönen Acun Ilıcalı’nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın içinde bulunduğu 34 Z 1717 plakalı lüks cip kar sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

    YARA ALMADAN KURTULDULAR

    Ormandaki ağaçlara çarparak durabilen lüks cip maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü ile yolcular Leyla ve Yasemin Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Sürücü ve Acun Ilıcalı’nın kızları başka bir araçla olay yerinden ayrılırken, lüks cip çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı #1

    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı #2

    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı #3

    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı #4


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