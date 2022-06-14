Yolculuk esnasında kavga etmeye başlayan 2 kişiden 1'i, dengesini kaybederek denize düştü. Başka bir yolcu kurtarmak için denize atlarken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Büyükada-Kartal seferini gerçekleştiren vapurda bulunan 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada nabızlar yükselince, kavga kaçınılmaz oldu.

Kavga sırasında denize düştü

İHA'nın aktarımına göre, kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü.

Başka bir yolcu, kurtarmak için denize atladı

Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.

Bu sırada ise diğer yolcular, denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.

O anlar kamerada

Halat yardımıyla denize düşen kişi vapura çıkartıldı. Denize düşen kişiyi kurtarma çabası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adalar vapurunda kavga: 1 kişi denize düştü VİDEO