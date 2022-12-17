Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama

Adana Adalet Sarayı’nda duruşma salonu önünde çıkan kavgada, 13 güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla darbeden 5 şüpheli tutuklandı.

Adana Adalet Sarayı’nda 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde görülen ‘yaralama’ davası sonrası duruşma salonu önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Adliyede görevli özel güvenlikler, tarafları koridordan uzaklaştırmaya çalışınca arbede yaşandı.

Gruptaki Erol A., Fırat A., Nurullah A., Serdar A., Uğur A. ile M.A., ellerindeki coplarını aldığı güvenlik görevlilerini darbetti.

Kavga polislerin müdahalesiyle son buldu

Koridorda başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü. Gruptakiler, yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Kavga, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu.

13 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

Kavgada yaralanan 13 güvenlik görevlisi, çağırılan ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 6 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan güvenlik görevlilerinden birinin, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Adana Adliyesi'nde kavga anları kamerada

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.