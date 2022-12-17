Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.423
-2.35%
BTXN Coin
8.30
46.12%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama

    Adana Adalet Sarayı’nda duruşma salonu önünde çıkan kavgada, 13 güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla darbeden 5 şüpheli tutuklandı.
    • 17.12.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama

    Adana Adalet Sarayı’nda 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde görülen ‘yaralama’ davası sonrası duruşma salonu önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

    Adliyede görevli özel güvenlikler, tarafları koridordan uzaklaştırmaya çalışınca arbede yaşandı.

    Gruptaki Erol A., Fırat A., Nurullah A., Serdar A., Uğur A. ile M.A., ellerindeki coplarını aldığı güvenlik görevlilerini darbetti.

    Kavga polislerin müdahalesiyle son buldu

    Koridorda başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü. Gruptakiler, yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Kavga, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu.

    13 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

    Kavgada yaralanan 13 güvenlik görevlisi, çağırılan ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kavgaya karışan 6 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan güvenlik görevlilerinden birinin, durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Adana Adliyesi'nde kavga anları kamerada

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #1

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #2

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #3

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #4

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #5

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #6

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #7

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #8

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #9

    Adana Adliyesi’ndeki kavgaya 5 tutuklama #10


    Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Luan Peres'e özel karşılama
    Futbol

    Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Luan Peres'e özel karşılama

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Gianni Infantino'dan Katar'a övgü
    Dünya Kupası

    Gianni Infantino'dan Katar'a övgü

    Görüş Bildir