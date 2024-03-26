Adana'da eski yengelerinin eşini bıçakladılar! 2 kardeş adliyede Eşiyle yolda yürüyen Serhan Yıldırım'ı sandalye ve bastonla darbedip, karnından bıçaklayan İbrahim K. ile kardeşi Bilal K. yakalandı.

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DHA

Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta Serhan ile eşi Çilem Yıldırım, yolda yürüdükleri sırada kadının eski eşi Mahsuni K., kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında önce tartışma çıktı; ardından ise çıkan kavgada kardeşler, Serhan-Çilem Yıldırım'ı baston ve sandalyelerle darbetti.

Şüphelilerden İbrahim K., arbedede Serhan Yıldırım'ı karnından bıçakladı.

Baskında yakalandılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serhan Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, İbrahim K. ile Bilal K.'yi saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Firari Mahsuni K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)