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    Adana kısıtlama zamanı yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

    Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 03:55
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    Adana kısıtlama zamanı yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

    Fehmi Özel Türkay Caddesi’nde Hüseyin Ataş isimli vatandaşa yolda yürürken 01 KE 320 plakalı otomobil çarptı.

    YAYAYA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

    Çarpmanın etkisiyle Ataş, hafif şekilde yaralanırken araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Adana kısıtlama zamanı yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı #1

    YARALININ DURUMU İYİ

    Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hüseyin Ataş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana kısıtlama zamanı yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı #2

    Adana kısıtlama zamanı yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı #3

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