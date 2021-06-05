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- Adana klima çalan hırsız savunmasıyla şaşırttı
Adana klima çalan hırsız savunmasıyla şaşırttı
- DHA
- 05.06.2021 - 04:28
- Güncelleme : 05.06.2021 - 04:45
Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin beze sarılı bir cisim taşıdığını fark edince şüphelilere 'dur' ikazında bulundu.
Şüpheliler ise ellerindeki beze sarılı cismi kaldırıma bırakıp, farklı yönlere kaçtılar.
BEKÇİLER KAÇAN ŞÜPHELİYİ KISKIVRAK YAKALADI
Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine şüphelilerin kaçabileceği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan vatandaşlar, bir kafenin bahçesine şüphelilerden birinin girdiğini görünce durumu polise bildirdi.
Hırsızlık şüphelisi kafenin bahçesinde saklanırken, mahalle bekçilerince yakalandı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsızlık şüphelisi Barış D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edip, tişörtüyle yüzünü sakladı.
''BAKMAYIN HIRSIZLIK YAPTIĞIMA''
Yüzünü kapattığı tişörtüyle polis aracına bindirilen şüphelinin "Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma" demesi dikkat çekti.
Öte yandan şüphelilerin bıraktığı beze sarılı cismin klima ve klima dış ünitesi olduğu tespit edilirken, hırsızlık için kullanılan İngiliz anahtarı da klimanın hemen yanında bulundu.
Gözaltına alınan Barış D. emniyete götürülürken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.