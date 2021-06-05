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Adana klima çalan hırsız savunmasıyla şaşırttı

Adana klima çalan hırsız savunmasıyla şaşırttı

Adana'da, klima çalan 2 hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan hırsızın, polis aracına bindirilirken "Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma" demesi dikkat çekti.