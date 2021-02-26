Adana merkezli 11 ilde rüşvet operasyonu: 18 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, hastaları görmeden ilaç yazan, adları uyuşturucu ticaretine de karıştığı iddia edilen sağlık çalışanlarına operasyon düzenledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

19 Şubat’ta İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu kişiler gözaltına alındı.

REÇETE DÜZENLEDİLER

Zanlıların, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlediği iddia edildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTILAR

Ayrıca zanlıların, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satarak uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüldü.

12 MİLYON LİRA KAZANDILARi

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürüldü.

MİDESİ AĞRIYANA BÖBREK İLACI

Soruşturma kapsamında iki doktorun 3 ayda 1 milyon liralık ilaç yazdığı ayrıca doktorların tek bir reçetede bir arada olmaması gereken ilaçları yazdığı da öğrenildi.

Hiç görmedikleri Suriyelilere ilaç yazan doktorların, midesi ağrıyan bir kişiye de böbrek yetmezliği ilacı yazdıkları ortaya çıktı.

RÜŞVET VERİRKEN BEDDUA ETTİ

Bir eczacının doktora verdiği rüşveti banka havalesi ile gönderirken, açıklama kısmına ‘zehir zıkkım olsun’ ve ‘zıkkımın kökünü ye’ gibi ifadeler yazdığı öğrenildi.

Ayrıca şüpheli eczacılardan birinin, doktorlardan birine özel araç tahsis ettiği, yine eczacının doktorunun sekreterinin maaşını ödediği öğrenildi.

Aralarında doktor ve eczacıların bulunduğu 46 şüpheliden 18 kişi tutuklandı.