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- Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Eş değiştirme yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
- DHA
- 06.10.2020 - 08:45
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
EVLİ ÇİFTLER DE VAR
Adana’da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.