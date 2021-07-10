Adana merkezli 12 ilde çalıntı tır şebekesi operasyonu: 9 tutuklu

Çalıntı ve icralık TIR’ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebekenin lideri S.K.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı.

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

12 İLDE OPERASYON

Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

37 GÖZALTI

Operasyonda aralarında şebekenin lideri S.K.’nin de bulunduğu 1’i kadın, 37 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

300’E YAKIN TIR’A EL KONULDU

Operasyonda 300’e yakın şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; basıma hazır 15 şasi numarası, TIR’lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet bulundu.

150 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şebeke üyelerinin TIR’ları satıp elde ettikleri bir kısmı para ve bir kısmı taşınmaz olmak üzere 150 milyon TL’lik mal varlıklarına tedbir konuldu. Ele geçirilen TIR’lar da İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine çekildi.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

İzmir’de saklandığı villada gözaltına alınan şebeke lideri S.K.’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığı, kovalamacayla yakalandığı bildirildi. S.K.’nin polise hedef şaşırtmak için farklı illerdeki havalimanlarından Ukrayna ve Gürcistan’a uçak bileti alıp, dikkatleri bu yöne çektiği, bir süre sonra iptal ettiği tespit edildi. Tanınmamak için sakal bırakan S.K.’nin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

9'U TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden aralarında S.K.'nin de bulunduğu 9'u tutuklandı, 21'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.























